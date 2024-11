Maneggia la pistola in casa: parte un colpo e ferisce la figlia di 7 anni. Tragedia sfiorata a Napoli

Solo per un caso la vicenda non ha avuto conseguenze più gravi. Il padre stava stava maneggiando una pistola nella sala da pranzo della loro casa ed accidentalmente è partito un colpo che ha ferito una bimba di 7 anni. Il fatto è avvenuto in un’abitazione di San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli. La bimba è stata soccorsa e portata all’ospedale 'Villa Betania» da dove è partito l’allarme. Successivamente trasferita all’ospedale pediatrico Santobono per le cure del caso: le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’uomo, invece - è un quarantaseienne ritenuto contiguo ad ambienti di criminalità organizzata della zona - è stato denunciato in stato di libertà. Dovrà rispondere di lesioni di lesioni colpose e detenzione abusiva di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno però dovuto faticare non poco per accertare l’esatta dinamica dei fatti. Allertati dai sanitari del presidio ospedaliero, a loro dai parenti della piccola è stato detto che la bimba sarebbe stata ferita da un proiettile mentre era in un’area giardino a giocare con altri bimbi nei pressi della sua abitazione. Ma gli accertamenti eseguiti subito dopo hanno fatto ritenere agli investigatori che i fatti non sarebbero andati proprio così.