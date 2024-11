Sventato un furto in banca con "spaccata": in azione mezzo pesante ed escavatore a Motta Sant'Anastasia

La notte scorsa a Motta Sant'Anastasia (Catania) i carabinieri sono riusciti a sventare un furto con 'spaccatà ai danni probabilmente di qualche istituto bancario della zona intercettando lungo la Sp 13 un autocarro Volvo che a fari spenti trasportava un escavatore seguito da una Citroen e preceduto da una Alfa Romeo.

Al culmine di un inseguimento i conducenti dei tre mezzi sono riusciti a far perdere le loro tracce abbandonando l’autocarro, che è risultato rubato il giorno prima a Catania al proprietario di una ditta di costruzioni. Indagini sono in corso per risalire ai componenti del gruppo criminale.