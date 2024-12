Sindaci dell'Ennese contro la siccità: continua l'occupazione della diga Ancipa in Sicilia

Continua l’occupazione della diga Ancipa , tra Enna e Messina, da parte dei 5 sindaci dei comuni che dipendono esclusivamente dalla diga per l’approvvigionamento idrico: Troina, Gagliano Catelferrato, Cerami, Nicosia e Sperlinga.

Stamattina previsto un sit in sul posto per aggiornare i tanti cittadini presenti alla manifestazione di protesta insieme ai rappresentanti dei movimenti in difesa dei territori. «Il coordinatore della cabina di regia sull'emergenza idrica e capo della Protezione civile regionale, Salvatore Cocina, sta dimostrando di essere inadeguato - dice il parlamentare regionale del Pd e componente della giunta di Troina, Fabio Venezia -. Confermo che da qui non esce una goccia d’acqua verso i paesi del nisseno. Abbiamo l’obbligo di salvaguardare i nostri territori che da qui a qualche giorno rischiano, a causa di queste scelte scellerate, di rimanere senza acqua. Per questo chiediamo al presidente Schifani è di rimuovere immediatamente Cocina da suo incarico prendendo atto che la sua arroganza e la sua incompetenza sta solo creando disastri in tutta la Sicilia».