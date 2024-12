Bove, notte tranquilla in terapia intensiva. Estubato in mattinata, risponde alle domande dei medici

Il calciatore della Fiorentina Edoardo Bove, che nel corso della gara di campionato fra Fiorentina ed Inter, è stato estubato nelle prime ore di questa mattina e ha iniziato a rispondere alle domande dei medici, trovando anche parole di ringraziamento per chiunque si sia prestato nei soccorsi nei suoi confronti. Buoni segnali dunque sul possibile recupero completo del classe 2002 romano che si trova ancora in terapia intensiva. Esclusi al momento danni neurologici e cardiologici, un nuovo bollettino medico su Bove è atteso entro la serata di oggi. La Fiorentina dovrebbe riprendere ad allenarsi nel pomeriggio odierno in vista della gara di Coppa Italia fra Fiorentina ed Empoli in programma mercoledì prossimo. Nel frattempo ha raggiunto l'ospedale di Careggi pochi minuti fa anche il difensore viola Lucas Martinez Quarta.