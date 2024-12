Esplode bomboletta di poliuretano: muore 68enne in provincia di Pordenone

Un uomo, di 68 anni, è morto per le gravissime ferite riportate nell’esplosione di una bomboletta di poliuretano che stava maneggiando per alcuni lavori domestici. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio a San Vito al Tagliamento (Pordenone). Secondo una ricostruzione, l’uomo, un cittadino italiano, è stato colpito fatalmente dalla deflagrazione all’altezza dello sterno. Lo scoppio è avvenuto in giardino e non ha provocato danni ad alcuna struttura. Nonostante l’immediato intervento del personale sanitario, per l’uomo non si è potuto che constatare il decesso. La salma è stata trasportata all’ospedale di Pordenone per l’ispezione cadaverica come disposto dalla Procura della Repubblica, sulla scorta delle indagini svolte dai carabinieri della locale stazione.