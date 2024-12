Scoperto un arsenale a Palermo: sequestrati oltre 1500 pezzi tra armi, proiettili e silenziatori

Scoperto dalla Guardia di finanza di Palermo un arsenale di armi e munizioni al Villaggio Santa Rosalia. Individuato anche un laboratorio per modificarle in una villa a Ciaculli. Arrestata in flagranza una persona. Sequestrate 14 armi da fuoco, oltre 1.400 proiettili, silenziatori, caricatori e materiale per la lavorazione e la modifica di armi di ogni tipo.