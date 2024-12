Sicilia, torna lo "straccia-bollo auto" per regolarizzare senza sanzioni la tassa scaduta tra il 2016 e 2023. Ecco come si paga

La Giunta siciliana ha approvato il disegno di legge sulla Stabilità, del valore di 650 milioni di euro, e il Bilancio, puntando a una rapida approvazione in aula entro l'anno. Con la manovra 2025-2027, il governo regionale destina maggiori fondi alla sanità, intensifica le misure contro la siccità, favorisce l’attrazione di investimenti e conferma il sostegno agli enti locali. Tra le novità anche lo sblocco delle assunzioni per il Corpo Forestale, come ha dichiarato il presidente della Regione, Renato Schifani.

Nel pacchetto di misure spicca il ritorno dello “straccia-bollo auto”: i siciliani potranno sanare la tassa automobilistica regionale scaduta tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023 senza interessi e sanzioni, se versata entro il 30 aprile 2025. La manovra include inoltre agevolazioni per le banche e assicurazioni che versano in Sicilia l’imposta di bollo sui conti correnti e polizze.