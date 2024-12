Piano di risanamento Ast: la Regione Siciliana approva l'erogazione di 46 milioni di euro

«La definizione di un piano di salvataggio per Ast, capace di rendere la società solida e sostenibile nel tempo - dichiara l'assessore all’Economia Alessandro Dagnino - per il governo era una priorità, abbiamo ritenuto fondamentale subordinare l'erogazione delle risorse alla definizione di un percorso improntato all’efficienza. Si è trattato di un cambio di paradigma: la Regione non ha risorse a fondo perduto perciò ha chiesto e ottenuto la messa in sicurezza dei conti della partecipata e la redazione di un piano di risanamento idoneo a garantire i servizi. Desidero complimentarmi con il presidente di Ast Alessandro Virgara per essere riuscito, in meno di 120 giorni, nella sfidante impresa di delineare per l’azienda un futuro con i conti in ordine».