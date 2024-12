Cade un oggetto metallico dal balcone a Napoli, donna colpita alla testa: è in prognosi riservata

Una donna ferita e un’altra la cui posizione è al vaglio degli inquirenti è il bilancio di un incidente a Napoli in piazza Garibaldi. R. B., 43 anni, di nazionalità georgiana, è stata colpita alla testa da una piastra metallica trapezoidale caduta da un balcone al secondo piano di uno stabile. L’intervento della Polizia locale di Napoli ha garantito la messa in sicurezza dell’area, il soccorso alla vittima e l’avvio immediato delle indagini.

La donna, sempre cosciente, è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale Cardarelli, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata. L’oggetto, sequestrato dagli agenti, è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria per gli accertamenti tecnici.

Gli agenti della Polizia locale appartenenti all’unità operativa San Lorenzo hanno proceduto all’identificazione dei proprietari e dei gestori delle attività commerciali presenti nell’edificio, nonché dei residenti, acquisendo informazioni utili alle indagini sulla dinamica e le responsabilità eventuali dell’accaduto. Raccolte anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi dell’incrocio tra piazza Garibaldi e via Milano.