"C'erano crudeltà e stalking. Perdono? Difficile". Gino Cecchettin parla dell'ergastolo a Filippo Turetta

«Per me c'era anche la crudeltà e lo stalking mi sembrava fuori discussione. Se non c'è con centinaia di messaggi al giorno e 75 coltellate, non so allora cosa siano queste aggravanti».

E’ quanto dichiara Gino Cecchettin, al Corriere della Sera. «Mi alzerò domani come mi sono alzato ieri, sempre con lo stesso sentimento - aggiunge - mi manca una parte di famiglia, un dolore che vivo tutti i giorni. La mia sensazione è che abbiamo perso tutti, una sensazione strana che ha sorpreso anche me. Penso che la violenza di genere non si combatta con le sentenze, bisogna fare un salto culturale, ci vuole più formazione, più rispetto, più benevolenza. Dovremmo fare di più come essere umani, in questo senso mi sento sconfitto. Non ero mai stato in un’aula di giustizia. Mi sembra di aver capito che il pm ha fatto un ottimo lavoro e a lui e agli inquirenti va tutta la mia riconoscenza" Cecchettin parla dell’avvocato di Turetta, con cui si è stretto la mano: «Mi sono sentito ferito da alcune parole ma posso capire che il suo lavoro è stato improbo, dovendo difendere un reo confesso che ha dimostrato una grande crudeltà. Ha detto che Turetta non è Pablo Escobar, non ho capito perché paragonarlo a un trafficante. L’ho trovato fuori luogo, come ho trovato fuori luogo il discorso della premeditazione. Ha capito di aver urtato la mia sensibilità e ci siamo chiariti. Penso che così dovrebbero fare le persone civili che di fronte alle distanze trovano sempre un punto di convergenza».