Morto a 90 anni Enzo Trantino, leader sorico della Destra a Catania. Meloni: la sua eredità non verrà dispersa

E’ morto a Catania a 90 anni, Enzo Trantino, avvocato esponente e leader della Destra per 50 anni a Catania e padre dell’attuale sindaco Enrico. Da giovane aderì al partito monarchico e poi entrò nel Movimento Sociale Italiano e quindi in Alleanza Nazionale. E’ stato sottosegretario al ministero degli Affari esteri e deputato per nove legislature. Il prossimo 19 dicembre, nella sala adunanze del Tribunale di Catania, avrebbe ricevuto il premio per i suoi 60 anni di attività forense. La camera ardente si terrà nello studio legale Trantino.

«Enzo Trantino ha forgiato intere generazioni con il suo acume politico, la sua onestà, il suo profondo senso delle Istituzioni e della legalità. Ha toccato il cuore di tantissima gente con la sua oratoria e il suo modo di fare da gentiluomo d’altri tempi, sempre pronto a difendere con rispetto e decisione le sue idee, le nostre idee, e proprio per questo apprezzato e rispettato anche dagli avversari». Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post su X. «Caro Enzo, nel salutarti e ricordarti per sempre come uno dei più autorevoli rappresentanti della destra siciliana e nazionale, mi stringo al dolore di tuo figlio Enrico, sindaco di Catania, di tutta la tua famiglia e dell’intera comunità etnea. La tua eredità non verrà dispersa. Grazie di tutto», conclude Meloni.