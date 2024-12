Esce dall'auto dopo un incidente in autostrada: travolta e uccisa a 27 anni

Una 27enne è morta nella notte investita lungo l’autostrada A35, la Brebemi, all’altezza dell’uscita di Travagliato, in provincia di Brescia, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente. La donna viaggiava come passeggera su un’auto guidata da un amico che è finita fuori strada. Nessuno dei due aveva riportato gravi conseguenze, ma quando la 27enne è scesa dall’auto è stata travolta da un’altra vettura che non è riuscita ad evitare l’impatto.