Scomparsa di Daniela Ruggi nel Modenese, perquisito l'appartamento di un 66enne detto “lo sceriffo”

I Ris dei carabinieri hanno perquisito la casa di Domenico Lanza, 66 anni, alias "lo sceriffo": risulta indagato, con avviso di garanzia per procedere agli atti, nel fascicolo per sequestro di persona, dopo la scomparsa di Daniela Ruggi, 31enne di cui si sono perse le tracce da oltre due mesi a Montefiorino (Modena). Lanza ieri è stato arrestato per la detenzione di armi da fuoco e in mattinata è stata fatta la convalida. Pochi minuti prima dell’udienza il difensore, Fausto Gianelli, è stato avvisato della perquisizione. Lanza risulta essere una delle ultime persone ad aver visto la 31enne, che qualche volta ha ospitato in casa.