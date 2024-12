Scoppio in un deposito Eni della raffineria di Calenzano: 2 morti, 9 feriti, 3 dispersi. Fiamme domate. Chiusa l'uscita dell'A1, stop ai treni

Un’esplosione è avvenuta in una raffineria nell’area del sito Eni a Calenzano, in provincia di Firenze. Il bilancio è di 2 morti, 9 feriti e 3 dispersi. «Ancora in corso i soccorsi», si spiega dalla prefettura che ha riunito il Ccs, il Centro coordinamento soccorsi che viene attivato da pianificazione nel caso di eventi che riguardino industrie a rischio di incidenti rilevanti quale il sito Eni di Calenzano. La colonna di fumo è visibile anche dai comuni vicini; sul posto il sistema di regionale di emergenza sanitaria, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana sui social. L’esplosione è stata avvertita anche in centri distanti dal luogo dove è avvenuta. L’esplosione nel sito Eni di Calenzano è avvenuta in un’area definita punto di carico dove le autobotti effettuano il rifornimento di carburante. Più di un mezzo sembra essere coinvolto dalle fiamme come anche la pensilina della struttura.

La nota dell'Eni «Eni conferma che questa mattina è divampato un incendio presso il deposito di carburanti a Calenzano (Firenze) e che i Vigili del Fuoco stanno operando per domare le fiamme che sono confinate alla zona pensiline di carico e non interessano in alcun modo il parco serbatoi. Sono in corso di immediata verifica gli impatti e le cause. Seguiranno aggiornamenti». Così Eni in una nota. L’area di carico è dove le autobotti si riforniscono di carburante. La macchina dei soccorsi In conseguenza dell’esplosione nell’area della raffineria Eni a Calenzano il policlinico di Careggi ha attivato il piano di massiccio afflusso, in previsione di un massiccio arrivo di feriti. Il piano comporta il blocco dell’attività ordinaria dell’ospedale e spazi riservati al pronto soccorso. E’ quanto si apprende dall’Aou di Careggi. «Allertati tutti gli ospedali e pronto soccorso del territorio a seguito dell’esplosione avvenuta nello stabilimento Eni a Calenzano». Così sui social il governatore toscano Eugenio Giani.