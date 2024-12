Nonna prende il nipote sbagliato a scuola e lo porta agli allenamenti. Forse ingannata da una sciarpa e un cappuccio simili. E' accaduto a Udine

Va a prendere il nipotino a scuola, ma poi senza rendersi conto dà la mano a un altro alunno e lo porta via con sé. E’ successo in una scuola primaria di Udine, come riporta oggi il Messaggero Veneto. Protagonista una nonna, che secondo quanto ricostruito, non si sarebbe accorta di aver ritirato a fine lezioni il bambino sbagliato, forse anche a causa della sciarpa e il cappuccio che il piccolo indossava.

A notare l’errore è stato invece, circa 40 minuti dopo, un allenatore sportivo che si è visto recapitare l’atleta in erba sbagliato. Da qui il rientro a scuola e le spiegazioni. Nel frattempo alla primaria erano iniziate le ricerche dell’alunno scomparso, anche con il coinvolgimento dei carabinieri. Minuti di ansia per il padre che all’uscita da scuola non trovava più il figlio. I militari del Nucleo radiomobile avevano già analizzato le immagini registrate dalle telecamere della scuola, in particolare quelle poste all’ingresso. Nei video si vede un bambino che indossa cappuccio e sciarpa e la nonna: i due si danno la mano e si allontanano. La descrizione del piccolo era già stata diramata alle altre pattuglie presenti in città. Saranno i carabinieri, dopo aver sentito tutte le persone coinvolte, a chiarire che cosa sia accaduto esattamente e come sia stato possibile l’equivoco.