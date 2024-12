Milano, madre con il passeggino travolta da un tir: "Ha cercato di fermarlo sbracciando". Forse il camionista era al cellulare

La deposizione è tra quelle a corredo dell’indagine della Polizia locale e della pm Paola Biondolillo che hanno portato ad arrestare per omicidio stradale aggravato dalla fuga Francesco Monteleone, il quale avrebbe detto: «N on me ne sono accorto ». Versione , questa, che stride con gli elementi raccolti in queste ore da inquirenti e investigatori , tra cui la telefonata, senza risposta, seguita da un messaggio WhatsApp inviato dal camionista al suo avvocato subito dopo la tragedia.

Alzando le mani e sbracciando Rocio Espinoza Romero, la mamma di 34 anni travolta e uccisa da un tir a Milano davanti ai suoi bimbi di un anno e mezzo , avrebbe cercato di fermare l’autista che, poi, l’ha investita e trascinata per 13 metri . È la scena raccontata da un testimone oculare del terribile incidente di ieri mattina in viale Renato Serra , in cui la giovane madre ha perso la vita per proteggere i suoi figlioletti sul passeggino spinto dalla nonna .

Infatti, in base agli accertamenti , l’ investimento non sarebbe avvenuto nel cosiddetto « angolo cieco » (il camion aveva i dispositivi, ma non erano comunque attivati), ma si sarebbe trattato di un « impatto frontale » che ha riguardato non una ma « quattro persone ». E tra l’altro, la nonna dei piccoli , sbalzata per otto metri , e gli stessi bambini , dopo l’ incidente sarebbero stati ben visibili, perché erano dal lato del guidatore .

Stando a quanto emerge dagli atti che hanno portato alla richiesta di custodia cautelare in carcere per il 24enne , la Procura ritiene che il giovane - risultato negativo alle analisi su alcol e droghe - si fosse accorto, malgrado le sue prime dichiarazioni , di aver investito sulle strisce la donna. La quale è riuscita a salvare la vita ai suoi gemellini dando una spinta al passeggino .

In più il camionista, nell’immediatezza dell’investimento, come dimostrano le telecamere di sorveglianza, si è fermato «per quattro secondi» prima di ripartire e raggiungere una cava ad Arluno e continuare a lavorare come se niente fosse. Tutto ciò nonostante il testimone oculare, al volante della sua macchina, così come altri automobilisti, abbiano iniziato a suonare il clacson per tentare di avvertirlo e fare in modo che accostasse e scendesse dal tir per prestare soccorso. Infine, per verificare se quando ha travolto la donna fosse al cellulare, gli è stato sequestrato il telefono.

Il quadro venuto a galla in 24 ore ha portato il pm Biondolillo a parlare di gravi indizi e ad indicare l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato. Il 24enne, che non ha precedenti penali ed è difeso dall’avvocato Roberto Tournier, sarà interrogato domani dal gip Alberto Carboni che dovrà decidere sulla richiesta del pubblico ministero.

Il sindaco Giuseppe Sala oggi ha fatto visita alla famiglia di Rocio «per portare le condoglianze ma anche per vedere se potevamo aiutarli prima di tutto per il rilascio della salma e poi per il funerale - ha affermato -. È l’esempio di una famiglia di immigrati che si è integrata in maniera eccezionale. La signora lavorava di notte al Pio Albergo Trivulzio e di giorno studiava per diventare infermiera, il marito fa il falegname. Una famiglia straordinaria, purtroppo è una tragedia».