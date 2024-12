Scuola, al via i nuovi concorsi per oltre 19.000 docenti. Valditara: “Rafforziamo il sistema scolastico italiano”

L’obiettivo del Governo è ambizioso: assumere 70.000 docenti entro il 2026 per garantire un’istruzione di qualità e rispondere alle sfide dell’educazione contemporanea . “Con 19.032 posti a disposizione, di cui il 25% riservato al sostegno, stiamo investendo su una scuola che sia motore di crescita e inclusione”, ha affermato Valditara. Il Ministro ha sottolineato come questa selezione rappresenti un passo importante per valorizzare i talenti degli studenti e promuovere un’educazione all’avanguardia.

Dalle ore 14.00 di oggi, mercoledì 11 dicembre 2024, fino alle 23.59 di lunedì 30 dicembre 2024, sarà possibile presentare la domanda di partecipazione per il “concorso PNRR 2”, che metterà a disposizione 19.032 posti per docenti nelle scuole di ogni ordine e grado. La procedura resterà aperta fino alle ore 23.59 di lunedì 30 dicembre 2024. Un’iniziativa che il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, definisce come “una tappa fondamentale per rafforzare il sistema scolastico italiano”.

L’iniziativa rientra nel piano di modernizzazione del sistema educativo finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che punta a rendere la scuola italiana sempre più competitiva, inclusiva e capace di formare le generazioni future. Il concorso non rappresenta solo un’opportunità per gli aspiranti docenti, ma anche un’occasione per potenziare l’intero sistema scolastico, affrontando il problema delle carenze di personale che da anni affligge molte istituzioni educative.

“Il nostro impegno è offrire agli studenti un sistema educativo che li prepari al meglio alle sfide del futuro”, ha concluso Valditara. Un obiettivo ambizioso che, con questo concorso, inizia a prendere forma.

Le procedure, gestite su base regionale, saranno articolate in tre fasi:

1. ​Prova scritta computer-based: consiste in 50 quesiti a risposta multipla da svolgersi in 100 minuti, finalizzati a valutare le competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché le competenze digitali e la conoscenza della lingua inglese. Alla prova scritta accedono i candidati in possesso dei titoli previsti per la partecipazione al concorso;

2.​ Prova orale: volta ad accertare le specifiche competenze disciplinari, le competenze didattiche generali e la capacità di progettazione didattica. Vi accedono i candidati che hanno riportato un punteggio di almeno 70/100 nella prova scritta, entro il limite massimo del triplo dei posti a bando per la singola regione e classe di concorso;

3.​ Valutazione dei titoli: riservata a coloro che hanno riportato un punteggio di almeno 70/100 nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori sarà determinata nel limite massimo dei posti a bando per la singola regione e classe di concorso. Le procedure concorsuali si concluderanno entro l’estate e i vincitori saranno assunti a decorrere dal 1° settembre 2025.