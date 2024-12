Sigarette, a Milano scatta il divieto all'aperto: previste sanzioni per chi fuma a meno di 10 metri dagli altri

A Milano dal primo gennaio scatta il divieto di fumo all’aperto nei luoghi pubblici, anche per strada, se non si rispetta la distanza di almeno 10 metri dagli altri. Lo ha deciso il Comune di Milano che ha già approvato la misura tempo fa all’interno del Piano Aria Clima, documento che ha l’obiettivo di ridurre della metà le emissioni di CO2 entro il 2050 con tutta una serie di azioni. Chi non rispetterà il divieto di fumo all’aperto rischia sanzioni dai 40 ai 240 euro. Si tratta del secondo step della lotta al fumo in città: infatti nel 2021 era stata vietata la sigaretta alle fermate dei mezzi pubblici, nei parchi e negli impianti sportivi.