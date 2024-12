"Non mi toccare, mamma aiutami!". Incubi svelano le violenze sessuali del nonno su una bimba di 5 anni

Gli incubi notturni di una bambina di 5 anni hanno portato a indagini sul nonno, un uomo di 56 anni del Torinese, ora accusato di violenza sessuale su minori.

La Procura di Torino ha chiuso le indagini, iniziate dopo che nel 2023 la piccola ha avuto una serie di incubi, soprattutto di notte, in cui si agitava e urlava: «Lasciami stare, non mi toccare, mamma aiutami». A riportare la vicenda sono le pagine locali del Corriere della sera.

Gli incubi erano iniziati quando la bambina aveva 5 anni e i fatti sarebbero cominciati l’estate precedente, quando mamma e figlia vivevano dai nonni, in provincia di Torino. La donna poi, a inizio 2023 aveva lasciato con la piccola la casa paterna, causa un clima conflittuale e problemi personali, per andare da un’amica, che si era offerta come affidataria. Madre e bimba erano seguite dai servizi sociali ed è dopo qualche mese dal trasferimento che si erano presentati gli incubi per la bimba.