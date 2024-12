Dietrofront del governo dopo le polemiche, Crosetto: "Ritiriamo l'emendamento sull'aumento di stipendio ai ministri"

«Abbiamo chiesto ai relatori» di ritirare l’emendamento che prevede l’aumento dello stipendio per i ministri ed i sottosegretari non parlamentari per «evitare inutili polemiche. Quello che non sarebbe comprensibile per nessuna altra professione e cioè che due persone che fanno lo stesso lavoro, nella stessa organizzazione, abbiano trattamenti diversi, per chi fa politica deve essere messo in conto».

«È assurdo - secondo Crosetto - lasciare anche solo un secondo di più di spazio alle polemiche sull'emendamento che parificava tutti i ministri e sottosegretari non parlamentari, ai deputati, riconoscendo i rimborsi spese. È così da oltre due anni e continuerà così fino a fine legislatura. La cosa è giusta? Non penso - ragiona - perché non ha particolare senso che il ministro degli interni o della difesa debbano avere un trattamento diverso rispetto ad un loro sottosegretario, ma non è mai importato finora, nè a me nè ai miei colleghi. Per questo motivo abbiamo chiesto ai relatori di ritirarlo ed evitare inutili polemiche».