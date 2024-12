Incidente di caccia in Sardegna, vittime 2 giovani

I corpi di due cacciatori di Quartu Sant'Elena, dispersi in una zona boschiva, sono stati trovati ieri in tarda serata dai carabinieri nelle campagne di Santu Lianu, a Quartu. I due giovani, uno di 28, l’altro di 27 anni, non erano rincasati dopo una battuta di caccia e i familiari avevano dato l’allarme. Alle ricerche, concentrate nella zona grazie alla localizzazione dei telefoni cellulari e coordinate dalla prefettura di Cagliari, hanno partecipato anche vigili del fuoco e Corpo forestale. Si ipotizza un incidente di caccia. In base a una prima ricostruzione, uno dei due amici ha sparato accidentalmente alla nuca dell’altro e poi si è ucciso col fucile da caccia di proprietà della vittima, unica titolare di porto d’armi. Sono in corso le indagini del Nucleo Investigativo dei carabinieri.