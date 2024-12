Colazione di paura per due anziani a Trabia, rapinati in casa da un bandito armato

Colazione di paura per due anziani a Trabia, nel Palermitano, che si sono visti irrompere in casa un bandito armato: con il volto travisato da un passamontagna ha intimato alla coppia di consegnare tutti i gioielli in oro per poi, impossessarsi solo delle fedi nuziali e di due telefoni cellulari. Il bandito, secondo le indagini dei carabinieri, è un 49enne del posto.

L’acquisizione delle immagini estrapolate dagli impianti di video sorveglianza presenti nella zona, messe a confronto con le testimonianze della donna e di altri testimoni residenti in zona, hanno permesso ai militari di poterlo identificare. Durante la perquisizione domiciliare presso l’abitazione dei genitori è stata rinvenuta l’arma utilizzata nel delitto, un revolver a sei colpi privo di tappo rosso nonchè, alcuni indumenti indossati dall’uomo al momento della rapina.