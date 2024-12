'Ndrangheta stragista, annullate le condanne: appello da rifare. Ergastolo revocato per Graviano e Filippone

L’inchiesta della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria, coordinata dal Procuratore della Repubblica, Giuseppe Lombardo, allargata alle «cointeressenze» tra mafia, ndrangheta, settori deviati dei servizi segreti e massonerie spurie, unite in un progetto 'politico' per scardinare l’unità nazionale, aveva trovato accoglimento nei primi due gradi di giudizio, nel 2020 e nel 2023.

Annullamento con rinvio della sentenza per il duplice omicidio dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo , uccisi in un agguato il 18 gennaio 1994 lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, a Scilla, e per gli attentati ai danni di altre due pattuglie dell’Arma che causarono il ferimento dei militari Silvio Ricciardi, Vincenzo Pasqua, Bartolomeo Musicò e Salvatore Serra , fatti avvenuti a Reggio Calabria tra dicembre del 1993 e febbraio del 1994.

"Manca il riscontro individualizzante rispetto alle dichiarazioni di Spatuzza da parte dei collaboratori Villani e Lo Giudice, sempre che lo stesso Spatuzza possa essere considerato attendibile", ha commentato l’avvocato Aloisio. Per l’omicidio dei due carabinieri e per gli altri due attentati, quindi, sarà necessario tornare davanti a un’altra sezione della Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria per un nuovo processo.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso solo per un capo di imputazione contestato a Rocco Santo Filippone che era sotto processo anche per associazione mafiosa. La sua condanna, solo per questo reato a 18 anni di carcere, diventa così definitiva.

Occorrerà leggere le motivazioni della Suprema Corte per capire il perché non ha retto l’impianto accusatorio del processo "'Ndrangheta stragista", nato dall’inchiesta coordinata dal procuratore Giuseppe Lombardo sugli attentati ai carabinieri consumati in Calabria. Agguati che, secondo la Dda, rientrano nelle cosiddette "stragi continentali", che hanno insanguinato l’Italia all’inizio degli anni Novanta, messe in atto da Cosa nostra ed alle quali avrebbero partecipato le cosche calabresi della 'ndrangheta.

Nella sentenza d’appello, annullata dalla Cassazione, i giudici di secondo grado avevano sottolineato "gli accertati intrecci che negli anni si sono dipanati tra organizzazioni criminali e ambienti massonici e politici, in un’evidente convergenza e commistione di interessi che mirava al comune intento di destabilizzare lo Stato e sostituire la vecchia classe dirigente che, agli occhi dei predetti, non aveva soddisfatto i loro "desiderata". "Non vi è compiacimento - hanno affermato i difensori di Filippone, gli avvocati Contestabile e Staiano - poiché questo esito era stato ampiamente previsto da noi difensori sin dal primo minuto".