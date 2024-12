A Roma finisce la musica, nessuno sul palco di Capodanno. Dopo lo stop a Tony Effe il forfait di Mahmood e Sattei: "No alla censura"

Poche ore dopo è Sattei a chiamarsi fuori: «Anch’io non prenderò parte all’evento - il messaggio su Instagram - Non trovo corretto impedire a un artista di esibirsi, privandolo della sua libertà di espressione ».

Il primo è l'artista d’origine egiziana: «Speravo - scrive sui social l'autore di Soldi e Tuta Gold - di leggere una notizia diversa rispetto all’esclusione di Tony Effe . Ritengo sia una forma di censura per cui decido di non partecipare».

Nel corso del pomeriggio anche gli altri due artisti chiamati ad animare la notte di San Silvestro al Circo Massimo , in quello che doveva essere un memorabile concertone di fine anno, hanno dato forfait per protestare contro l’esclusione del collega.

Tre su tre fuori, e adesso per il sindaco Roberto Gualtieri e per l’assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato la grana si fa più complicata: se fino a ieri - e già non era facile a pochi giorni dal Capodanno - bisognava sostituire un solo big, adesso l'intero cartellone è saltato.

Si lavora dunque per una soluzione, non facile a pochi giorni da San Silvestro, e fioccano le ipotesi: un dj set, o magari un artista straniero perché nel frattempo è arrivata anche la presa di posizione ufficiale della Fimi, la federazione dei discografici italiani.

Che suona come un 'non expedit': «Siamo sempre e sempre saremo dalla parte degli artisti e contro queste forme di censura. La libertà di espressione non è negoziabile».

E infatti si esprimono pro-Tony le romane Giorgia e Noemi, mentre un’altra beniamina delle radio, Emma Marrone, manda al rapper «un abbraccio": «Non è una cattiva persona - dice la cantante - e non ha fatto male a nessuno. Un brutto gesto nei confronti della musica tutta e dell’arte in generale, una forma di censura violenta».