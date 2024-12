Angelo Raffaele Amelio, morto a 64 anni il giornalista Rai autore di Unomattina

Angelo Raffaele Amelio, storico autore Rai e giornalista di Rainews24, è morto all'età di 64 anni. Ad annunciarlo, in una nota, è stata Unirai. «Un bravissimo collega. Una persona saggia, solare. Un carattere mite. Sapeva lavorare con il sorriso. Ed è stato un onore farlo con te. Buon viaggio caro Angelo. Ci mancherai tanto». Così Unirai esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Amelio «si stringe al dolore della moglie Roberta e dei suoi familiari».

Il ricordo di Unirai

«Giornalista esperto, votato al lavoro, dotato di un’etica e di una dedizione ammirevoli che lo rendevano un esempio nel servizio pubblico - ricorda Unirai - Amelio era giornalista dal 2001 ed è stato in forza da oltre vent'anni in Rai. Dapprima nelle reti dove a lungo e con successo si è occupato da autore di programmi di punta tra cui Unomattina, Unomattina Estate e molti altri. Per Rainews24 ha ideato i programmi Sabato24 e Specchio dei Tempi; appassionato raccontatore dell’Italia e della sua unicità il suo tocco appassionato ma mai cinico mancherà a tutti noi».