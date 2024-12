Assicurazioni, Giovanni Liverani nuovo presidente dell'Ania

L’Assemblea dell’ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, riunitasi oggi, ha eletto Giovanni Liverani nuovo Presidente dell’Associazione per il triennio 2025-2027.

L’Assemblea ha, inoltre, eletto Maria Bianca Farina Presidente Emerito e i componenti del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Giovanni Liverani è stato fino ad aprile 2024 Amministratore Delegato della business unit “Germania, Austria, Svizzera” di Generali, la seconda divisione del gruppo con oltre 20 miliardi di euro di premi.

Precedentemente, dal 2015 al 2022, è stato amministratore delegato di Generali Deutschland, dove ha compiuto una profonda ristrutturazione delle attività, mirata a semplificare i processi, consolidare le reti di distribuzione, migliorare l’offerta ai clienti e rafforzare il marchio Generali, oggi secondo operatore del mercato tedesco.

Ingegnere, laureato al Politecnico di Milano, Liverani è stato cofondatore di Genertel negli anni ‘90, la prima compagnia online in Italia, e nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino ai vertici del gruppo Generali in Italia ed all’estero.

Appena eletto, il Presidente ha dichiarato: “Il settore assicurativo in Italia è una parte fondamentale del sistema socio-economico del Paese: protegge dai rischi e soddisfa i bisogni previdenziali e di risparmio di milioni di famiglie ed imprese di ogni dimensione, con una considerevole mole di investimenti. Ringrazio il Presidente uscente Maria Bianca Farina per l’ottimo lavoro svolto e sono onorato di succederle alla Presidenza dell’ ANIA. Punterò a rafforzare la rilevanza del settore, ampliare l’offerta di protezione, prevenzione e previdenza in Italia e a coinvolgere nella nostra azione tutte le imprese del mercato”.