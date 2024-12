Open Arms: "Il fatto non sussiste". Matteo Salvini assolto dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Il ministro: "Ha vinto l'Italia. Sono felice, difendere la patria non è reato"

"Il fatto non sussiste". Il tribunale di Palermo ha assolto il leader della Lega Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio al processo per la vicenda della nave della ong spagnola Open Arms. Secondo l'accusa, il vicepremier e ministro dei Trasporti, ad agosto del 2019, quando ricopriva la carica di ministro dell'Interno, avrebbe impedito illegittimamente all'equipaggio dell'imbarcazione catalana di far sbarcare a Lampedusa 147 migranti soccorsi in mare. Salvini: "Sono felice, difendere la patria non è reato" "Sono felice: dopo tre anni ha vinto la Lega, ha vinto l’Italia, Difendere la Patria non è un reato ma un diritto. Andrò avanti ancora più determinato di prima". Così Matteo Salvini dopo la sentenza del processo Open Arms. Il racconto della giornata L'accusa era rappresentata in aula dalla procuratrice aggiunta Marzia Sabella e dai pm Gery Ferrara e Giorgia Righi che, lo scorso 14 settembre, al termine della requisitoria, hanno chiesto la condanna di Salvini a 6 anni di reclusione. Al processo sono costituti parte civile alcuni dei profughi trattenuti a bordo della nave catalana e tra gli altri Legambiente, Arci, l'associazione AccoglieRete, Giuristi Democratici, il Ciss, Mediterranea Saving Humans, Cittadinanza Attiva, Oscar Camps, direttore della ong Open Arms, il comandante della nave a cui fu impedito l'attracco, Reig Creus, e il capo missione Anna Isabel Montes, il Comune di Barcellona, l'associazione Emergency e Asgi (Associazione studi giuridici immigrazione). I legali delle parti civili hanno chiesto complessivamente la condanna dell'imputato al pagamento di un milione di euro a titolo di risarcimento del danno. Il dibattimento è cominciato il 15 settembre del 2021. Sono state celebrate 24 udienze e sentiti 45 testimoni. Il leader leghista è difeso dall'avvocato Giulia Bongiorno che ha chiesto l'assoluzione del suo assistito "perché il fatto non sussiste". Piantedosi, 'sentenza Open Arms non influirà sul governo'

La sentenza sul caso Open Arms non influirà "in alcun modo sul governo". Se ne dice convinto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi all'uscita dal Comune di Caivano (Napoli) dove ha preso parte a una riunione del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. "Nella maniera più assoluta - ha ribadito il ministro ai cronisti - non so quale sarà ma non influirà sul governo".

Salvini: "Entro in aula orgoglioso, oggi è una bella giornata" "Sono assolutamente orgoglioso di quello che ho fatto, ho mantenuto le promesse fatte - ha detto Salvini prima di entrare nell'aula bunker del carcere Pagliarelli -, ho contrastato l'immigrazione di massa. Qualunque sia la sentenza per me oggi è una bella giornata perché sono fiero di avere difeso il mio Paese. Rifarei e rifarò tutto quello che ho fatto e sono felice delle dimostrazioni di affetto che tantissimi italiani mi stanno portando. Entro in aula orgoglioso del mio lavoro. Non mollerò assolutamente".

C'è anche il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, a Palermo. "Sono qui perché sono amico di Matteo Salvini per dargli la mia vicinanza e la mia solidarietà in questo momento", ha detto all'ANSA. A Palermo anche Claudio Durigon, vice segretario della Lega, e il parlamentare leghista Alessandro Morelli. Al via il processo con le repliche. Pm Sabella: 'I migranti avevano il diritto di scendere'. Difesa: 'Pm attenti a dettagli non al senso generale'

L'accusa "I migranti soccorsi dalla Open Arms non avevano diritto di scendere perché malati, ma perché uomini liberi. Infatti a Salvini si contesta il reato di sequestro di persona, non di lesioni. Il problema è la libertà non la salute", ha detto nel corso di brevi repliche la procuratrice aggiunta Marzia Sabella, pubblica accusa al processo.

"Se una nave da crociera ben può costituire un comodo e pur divertente Pos temporaneo - ha aggiunto - i crocieristi a bordo che si trovano a non poter sbarcare in assenza di valide ragioni sono indubbiamente vittime di sequestro di persona". "Lo sbarco dei minori competeva al ministro dell'Interno, non alla Prefettura come sostiene la difesa. E i minori avevano diritto a sbarcare secondo la normativa Sar", ha proseguito la pm.

"E' scorretto inoltre, come fa la difesa, attribuire la giurisdizione alla Spagna, Stato di bandiera della Open Arms - ha continuato il magistrato -. La legge prevede, infatti, che la giurisdizione è del Paese nelle cui acque si trova l'imbarcazione: in questo caso l'Italia". Sabella ha smentito che ragioni di sicurezza nazionale giustificassero il no allo sbarco. La difesa "La Procura illumina singoli dettagli oscurando il senso generale. Il pm ha omesso di replicare a fatti gravissimi da me evidenziati durante l'arringa", ha detto, replicando all'intervento della Procura, l'avvocata Giulia Bongiorno che difende il leader della Lega Matteo Salvini. Per Bongiorno, inoltre, il pm dimentica che l'accordo di redistribuzione di cui parlò l'ex premier Conte, citato dalla Procura nelle repliche, non era perfezionato, "mancando l'esatto numero dei migranti di cui gli Stati si sarebbero dovuti assumere la responsabilità". Ai migranti, infine, secondo la difesa di Salvini, furono assicurati cibo e riparo durante tutta la loro permanenza sulla Open Arms.