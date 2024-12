Esodo di Natale e Capodanno, i consigli della Polizia Stradale per una guida sicura

Con l’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno si prevede il consueto incremento dei volumi di traffico veicolare sull’intera rete stradale e autostradale italiana già a partire dalle ore pomeridiane di sabato 21 dicembre per quanto riguarda la celebrazione del Natale e dal pomeriggio di sabato 28 dicembre per le festività di fine anno 2024 e inizio anno 2025 e per l’intera giornata di domenica 29 dicembre 2024, per poi tornare ad intensificarsi nel pomeriggio di mercoledì 1° gennaio 2025.

Si ricorda che il divieto di circolazione fuori dai centri urbani per i mezzi con massa superiore alle 7,5 t è previsto nelle sole giornate festive, dalle ore 9:00 alle ore 22:00 e che, in molte autostrade e strade extraurbane è vigente l’obbligo di circolare con pneumatici invernali montati ovvero di avere a bordo idonei strumenti antisdrucciolevoli prontamente utilizzabili.

E’ possibile consultare l’elenco di tali autostrade e strade extraurbane sul sito internet www.poliziadistato.it, sezione Viabilità Italia – Piano Neve edizione 2024-2025.