Ladri scatenati e furti con spaccate: altri due colpi a Palermo

Nuovi furti ai commercianti a Palermo. Due spaccate in due esercizi commerciali. Il primo colpo al Morgan long drink di via Isidoro La lumia: il proprietario ha stimato in 900 euro il valore della merce rubata dai ladri, che sono entrati forzando la saracinesca.

Sono intervenuti i carabinieri. Altro colpo nel negozio Ecologica di prodotti biologici che si trova in vicolo Casarelli, angolo piazza Fonderia, nella zona della Cala. Il proprietario, che ha visto dalle telecamere di videosorveglianza la porta d’ingresso sfondata, ha chiamato i carabinieri. I militari hanno accertato i danni alla vetrina protetta da una cancellata in ferro chiusa con lucchetto.

Il bottino in questi caso è di poche decine di euro, soldi trovati in cassa. Più gravi i danni provocati al locale.