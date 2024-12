Parte il Giubileo, al via la celebrazione in Vaticano. Papa Francesco: "Con la Porta Santa entriamo nella vita nuova"

Al via la celebrazione in Vaticano per l’apertura della Porta Santa che darà inizio al Giubileo. Alla cerimonia seguirà la messa della notte di Natale presieduta da Papa Francesco. La preparazione è cominciata con alcune letture, in diverse lingue, che precedono sempre la celebrazione vera e propria del Natale. Successivamente arriverà il Pontefice.

Il Papa: "Porta Santa del Giubileo invita a una vita nuova"

«La Porta Santa che si apre, nella notte di Natale, è l’invito a compiere un passaggio, una pasqua di rinnovamento, a entrare in quella vita nuova che ci viene offerta dall’incontro con Cristo». Lo scrive Papa Francesco su X.

Bloccati 7 ambientalisti con striscionei a San Pietro

Sono stati intercettati durante i controlli di filtraggio messi in campo dalla Questura in occasione dell’apertura del Giubileo sette attivisti verosimilmente riconducibili al movimento ambientalista Debt for climate. Si tratta di tre donne e quattro uomini tra i 20 ed i 40 anni, di varie nazionalità: tedesca, americana, belga. Sono stati bloccati dai poliziotti della Questura di Roma ai varchi di filtraggio all’altezza di Porta Angelica con al seguito uno striscione gonfiabile con le scritte «Jubilee = debt cancellation» e sull'altro «Jubilee = land back». Due di loro sono già noti per attivismo nelle galassia dei movimenti ambientalisti.