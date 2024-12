Anziana sola a Natale, i carabinieri vanno a trovarla e le regalano dischi in vinile

Anche il comune ha aderito all’iniziativa con un calendario di Frate Indovino ed un catalogo della mostra dei Presepi simboli della tradizione. «Che bella giornata. Grazie» la reazione dell’anziana secondo quanto si legge in una nota dell’Arma. Lidia Marioli, 92 anni, con un passato da artista nel mondo dello spettacolo a teatro e al cinema con prestigiose collaborazioni anche con il grande Totò . I tre dischi in vinile donati dal comandante della compagnia dei carabinieri, capitano Massimiliano Croce, e dal comandante di stazione, il luogotenente Fabrizio Capalti contengono canti di natale e musica della tradizione classica italiana degli anni '50 e '60, fra cui un’edizione rivisitata di «Parlami d’amore Mariù» di Achille Togliani.

A Città di Castello una bella storia all’insegna della solidarietà e la vicinanza alle persone. I carabinieri hanno fatto gli auguri alla signora Lidia, 92 anni, attrice di teatro e cinema in passato, sola nel giorno di Natale e gli hanno portato in dono un giradischi e tre dischi con le canzoni preferite.

La visita si è conclusa, sulle note di una dolce melodia d’altri tempi, tra una fetta di panettone e un brindisi di auguri al Natale e a tutti i buoni propositi che questo giorno speciale sa infondere nei cuori delle persone. «Grazie per la bellissima sorpresa, per i regali e per avermi fatto ricordare momenti indimenticabili della mia vita che ho condiviso con voi», ha dichiarato felice e commossa Lidia Marioli nello stringere la mano ai carabinieri. Il sindaco Luca Secondi e l’assessore alle Politiche sociali, Benedetta Calagreti a nome della giunta e comunità tifernate hanno voluto esprimere profonda riconoscenza per la "toccante iniziativa».