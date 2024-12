Ancona, dimessa dopo una notta in ospedale la ragazza che era stata sbalzata fuori dalla giostra

È stata dimessa dall’ospedale regionale di Torrette ad Ancona la 27enne di origine peruviana che ieri era rimasta ferita dopo essere volata fuori dalla giostra a palla del luna park natalizio allestito in piazza Pertini ad Ancona, forse per la rottura di alcune cinghie di sicurezza che dovevano trattenere la passeggera a bordo. La giovane era stata subito trasferita dalla Croce Rossa in ospedale, con un codice rosso, per le cure del caso. In seguito agli accertamenti eseguiti, le condizioni della 27enne non sono risultate gravi e, anzi, la giovane è stata dimessa dall’ospedale e sta bene. Sull'episodio, avvenuto intorno alle 18, sta svolgendo indagini la polizia locale: la 27enne era stata letteralmente espulsa dalla giostra appena si è messa in movimento. Il gioco era stato chiuso e sequestrato. Erano intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare la polizia locale a circoscrivere l’area del gioco rotto.