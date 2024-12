Palermo saluta don Maurizio Francoforte. L'arcivescovo: “Dopo la sua morte il nostro cuore è infranto”

Oggi sarà possibile dare l’ultimo saluto a don Maurizio Francoforte, parroco della chiesa San Gaetano che fu di Don Pino Puglisi, il prete ucciso dalla mafia. La visita sarà possibile dalle 9.30 alle 13 e dalle ore 15.30 alle ore 2. Sempre oggi in parrocchia alle ore 18 la comunità si raccoglierà per una preghiera comunitaria. Le esequie di don Maurizio saranno celebrate venerdì 27 dicembre alle ore 10.30 presso la chiesa della Missione Speranza e Carità di via Decollati. «Il nostro cuore si è infranto - dice l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice - ma è sereno perché questo è il Natale di don Maurizio Francoforte, il parroco di Brancaccio che ha avuto - e continuerà ad avere - nel cuore il bisogno di rendere concreto il messaggio del Martire e Beato Pino Puglisi: se apriamo il cuore a Dio noi i cristiani possiamo contribuire alla realizzazione di una città umana riscattata dal male che si struttura che, per esempio, quello della mafia». Don Maurizio Francoforte, parroco della parrocchia San Gaetano - Maria SS. del Divino Amore del quartiere Brancaccio è morto, dopo lunga malattia, durante la notte della vigilia del Santo Natale. Era nato a Palermo il 7 marzo del 1962, era stato ordinato presbitero il 25 maggio del 2002.