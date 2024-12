Paura nella notte a Gela, quattro auto incendiate: rogo doloso

Incendio nella notte a Gela, in provincia di Caltanissetta, in via Generale Cascino, dove quattro auto sono andate a fuoco. Secondo quanto accertato dai vigili del fuoco, che dopo aver spento le fiamme hanno eseguito un sopralluogo, il rogo sarebbe di natura dolosa.

L’incendio, infatti, sarebbe stato appiccato a una sola delle autovetture in sosta per poi propagarsi alle altre tre automobili posteggiate nelle vicinanze. L’incendio si è verificato in una zona dove insistono numerose abitazioni, attività commerciali e un’area di servizio. Le indagini sono condotte dai carabinieri.