La legge di bilancio va in Aula al Senato senza mandato al relatore, si dimette Guido Liris

La legge di bilancio va in Aula al Senato senza mandato al relatore. Lo ha deciso nel corso della seduta della commissione Bilancio di Palazzo Madama, che ha appena concluso i lavori sulla manovra dopo una seduta durata circa mezz'ora. La manovra è stata esaminata nel merito solo alla Camera e proprio per stigmatizzare quanto avvenuto il senatore e capogruppo di FdI in commissione Guido Liris si è dimesso da relatore: Chiedo al presidente» della commissione Bilancio «di farsi mediatore perché non ci sia più la singola lettura, perché si torni alla doppia lettura dopo il 2018. Era una volontà per la maggioranza di dire questa cosa qui» ha così annunciato di aver dato le proprie dimissioni da relatore.