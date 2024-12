Palermo, 16enne ferito a mani e volto dallo scoppio di un petardo. E' in prognosi riservata

Uno studente di 16 anni è rimasto ferito dallo scoppio di un petardo in piazza a Palazzo Adriano (Palermo). Ha riportato gravi ferite alla mano e al volto. E' stato trasportato all’ospedale Policlinico di Palermo dai sanitari del 118. La prognosi è riservata. I carabinieri stanno accertando se sia stato lui ad accendere il mortaretto o lo abbia raccolto non esploso. A quanto pare la castagnola era stata realizzata in modo artigianale.