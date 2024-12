Arresto Cecilia Sala a Teheran, il dialogo prosegue ma non c'è ancora un capo d'imputazione

Stamane la nostra ambasciatrice a Teheran Paola Amadei ha incontrato il viceministro degli Esteri iraniano il quale ha detto che ancora non è stato formulato il capo di imputazione, appena la giustizia iraniana lo comunicherà agli Esteri verrà detto per quali motivi Cecilia Sala è stata arrestata". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, in collegamento telefonico con Zona Bianca su Rete4. "I tempi sono quelli che sono, ma abbiamo notato una certa disponibilità soprattutto per quanto riguarda il trattamento di Cecilia Sala, la nostra ambasciatrice si è prodigata affinché venga trattata nel modo migliore possibile - ha aggiunto -. Il dialogo è aperto, stiamo lavorando in tutti i modi per cercare di riportarla a casa il prima possibile. È una situazione molto delicata, abbastanza intricata, ma il governo sta facendo il massimo, siamo tutti impegnati per cercare di risolvere il problema".

"L'altro giorno è andata la nostra ambasciatrice Paola Amadei, le condizioni di salute di Cecilia Sala sono buone - ha spiegato Tajani a Zona Bianca -. Certamente è preoccupata per la sua situazione di detenzione e spera di uscire dal carcere il prima possibile, però è una ragazza forte, una giornalista esperta. È stata confortata dall’ambasciatrice, che l’ha abbracciata. È in cella da sola, credo che le sue condizioni siano migliori da quelle in cui era Alessia Piperno nel 2022".