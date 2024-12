Meteo: San Silvestro e Capodanno con il sole, torna il freddo nel week end

MARTEDI 31 DICEMBRE : Nord: Ultimo dell’anno con nebbie diffuse sulle zone pianeggianti, cielo sereno o poco nuvoloso man mano che si sale in montagna. Venti deboli. Centro: La giornata trascorrerà con tante nuvole, anche compatte, lungo le coste. Cielo poco nuvoloso in montagna. Venti deboli variabili. Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo, il cielo sarà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Venti deboli da direzioni variabili.

Ultimi giorni di dicembre che vedono un robusto campo di alta pressione stazionaria sul Mediterraneo centrale con condizioni meteo asciutte su tutta l’Italia e cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud. Tra San Silvestro e il giorno di Capodanno da segnalare solo qualche foschia, con nebbia o nube basse su Pianura padana e regioni centrali tirreniche. Temperature di diversi gradi al di sopra delle medie del periodo con clima mite soprattutto in quota, almeno fino all’inizio di gennaio. Sono gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano che sul finire della settimana prevede invece un possibile fronte freddo in transito sulla nostra Penisola con veloce fase di maltempo e calo delle temperature.

MERCOLEDI 01 GENNAIO: Nord: Capodanno con nebbie diffuse o nubi basse in pianura, cielo poco nuvoloso in montagna. Temperature diurne più basse con la nebbia. Centro: Capodanno con un cielo molto più nuvoloso sui settori costieri, anche coperto su quelli adriatici, sarà più sereno in montagna. Sud: Capodanno che trascorrerà con un cielo spesso coperto in Puglia, sereno o al massimo poco nuvoloso sul resto delle regioni.

GIOVEDI 02 GENNAIO: Nord: Nubi basse o nebbie mattutine sulle pianure, molte nubi sulla Liguria; soleggiato sui settori montuosi. Temperature stazionarie. Centro: Giornata stabile e prevalentemente soleggiata su tutte le regioni; più nubi soltanto sull'alta Toscana, anche con piogge deboli. Sud: Giornata nel complesso soleggiata e asciutta su tutte le regioni peninsulari e sulla Sicilia. Temperature generalmente stazionarie.