Reddito di povertà, in Sicilia cambiano le regole

E mentre sta per scattare il termine per chiedere il Reddito di povertà con le nuove regole, Schifani ha fatto approvare in Finanziaria un articolo che introduce un secondo bonus per le fasce meno abbienti. È quello che permetterà di erogare aiuti a fondo perduto per ammortizzare gli interessi sui prestiti contratti per acquistare beni di consumo durevoli non di lusso (per lo più elettrodomestici e auto o moto). Anche questo articolo è stato inserito in nottata nel maxiemendamento e ha ricevuto un budget di 15 milioni. La differenza rispetto al Reddito di povertà sta nel requisito minimo per ottenerlo: mentre nel primo caso bisogna avere un Isee di massimo 5 mila euro annui, nel caso del bonus per gli acquisti questo limite sale a 30 mila euro. Anche in questo caso, arriverà nei prossimi mesi un bando e la gestione verrà affidata all’Irfis.

Partecipate, salvi i manager

E non è l’unica norma che, inserita dal governo fra le pieghe della manovra, produce una inversione a U con le regole precedenti. Nel caso delle partecipate regionali viene introdotto un paracadute per gli amministratori. Le norme in vigore fino a sabato mattina prevedevano che in caso di tre bilanci consecutivi chiusi in rosso scattasse la decadenza automatica o il divieto di svolgere nuovi incarichi per gli amministratori. Ora un altro comma di poche righe inserito nel maxiemendamento prevede una eccezione facilmente godibile da molti presidenti e amministratori delle partecipate regionali: nel caso in cui uno dei bilanci chiuso in perdita sia quello degli anni compresi fra il 2020 e il 2022 (quelli del Covid) non scatta la decadenza dall’incarico. In prima battuta questo paracadute si aprirà per Salvatore Ombra, a capo dell’Airgest, la società che gestisce l’aeroporto di Trapani.

L’acqua e i morosi

Una terza norma voluta dal governo fa sì che la Regione copra le perdite registrate da Siciliacque a causa dell’evasione del canone da parte degli utenti. Norma molto delicata perché interviene su un fenomeno molto diffuso e non sempre a causa dei cittadini. Lo spiega lo stesso Dagnino: «In alcune aree non c’è stata la consegna delle reti e non sono stati montati i contatori, dunque per Siciliacque è difficile incassare i canoni. Ciò produce perdite che mettono a rischio l’equilibrio aziendale».

La contromossa della Regione è un prestito a lunghissimo termine e molto conveniente: il governo Schifani erogherà a Siciliacque 10 milioni e 709 mila euro. La società li restituirà (con gli interessi) in 13 anni a partire dal 2026. La cifra del prestito dà anche la dimensione di un fenomeno che in tempi di crisi idrica e controllo delle risorse assume un peso specifico perfino maggiore di quello già evidente.

Le consulenze

Nel testo finale spuntano anche consulenze dal valore allettante. Una l’ha prevista proprio l’assessore all’Economia. Vale 300 mila euro e servirà ad avviare alcune verifiche sul bilancio regionale. In particolare, si legge nel testo, «la Ragioneria Generale della Regione è autorizzata ad avvalersi di un supporto specialistico nel settore contabile 1. Al fine di realizzare una verifica straordinaria sulle poste contabili più remote e sugli accantonamenti della banca dati del contenzioso».

I fondi per l’autismo

Una delle ultime norme inserite nel maxiemendamento porta la firma dei Cinquestelle e prevede un incremento dallo 0,3 allo 0,4 per cento delle risorse destinate da ciascuna Asp alle azioni a supporto dei soggetti autistici e delle loro famiglie. La proposta approvata è del deputato Carlo Gilistro: «Un decimo di percentuale può sembrare poco ma comporta un aumento del 20 per cento delle risorse per assistenza a ragazzi e famiglie. Il che è un risultato certamente da non disprezzare. Con questa norma possiamo potenziare la risposta sanitaria che va orientata soprattutto nell’individuazione precoce delle situazioni a rischio».