Fuga di monossido: a Trieste un morto ed una decina intossicati

E’ di un morto e di una decina di intossicati il bilancio della fuga di monossido di carbonio verificatasi ieri sera in uno stabile di via Crispi, al centro di Trieste, in più di un appartamento adibito a b&b. La vittima è un turista austriaco di 60 anni e tra gli intossicati c'è anche sua moglie, della stessa età. Entrambi si trovavano in un appartamento al terzo piano, dove i Vigili del fuoco sono giunti attraverso il quarto piano, o con l’autoscala, introducendosi attraverso le finestre. Hanno operato allo stesso modo anche in altri appartamenti, dove hanno riscontrato una analoga concentrazione di monossido.

Soltanto la donna sarebbe stata ricoverata all’ospedale di Cattinara, gli altri intossicati sarebbero feriti in maniera meno grave.

L’intero stabile è stato evacuato per precauzione. Nell’appartamento in cui è stata trovata la vittima non ci sarebbero impianti a gas. Un nuovo sopralluogo dei vigili del fuoco è in programma per oggi. Sul posto è intervenuta anche la Polizia.