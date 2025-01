Aurora boreale nella notte di San Silvestro sulle Dolomiti

L’ aurora boreale è uno dei fenomeni naturali più affascinanti e spettacolari che il nostro pianeta possa offrire. Si manifesta come un gioco di luci colorate nel cielo notturno, visibile soprattutto nelle regioni vicino al Circolo Polare Artico , ma occasionalmente anche in altre zone. Il termine "boreale" deriva dal latino borealis, che significa "del nord", ed è usato per distinguere questo fenomeno dall’ aurora australe , visibile nell'emisfero sud.

Sulle Dolomiti il nuovo anno è iniziato con un’ aurora boreale . Come documentano le riprese di alcune webcam, per esempio di Plan de Corones, il cielo si è tinto di rosa nella notte di San Silvestro, come racconta il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin su «X». L'aurora boreale è uno spettacolo molto raro alle latitudini italiane . Lo scorso maggio era già avvenuto questo evento.

Durante un' eruzione solare , grandi quantità di particelle energetiche vengono espulse nello spazio. Quando queste particelle entrano in contatto con la magnetosfera terrestre , vengono deviate verso i poli magnetici, dove entrano nell’atmosfera e colpiscono atomi di gas come ossigeno e azoto . Questo scontro genera energia sotto forma di luce , creando le iconiche sfumature di verde, rosa, viola e blu.

La stagione migliore per ammirarla va da settembre a marzo, quando le notti sono più lunghe e il cielo più scuro. Tuttavia, eventi eccezionali possono renderla visibile anche in zone più meridionali.

Il fascino scientifico e culturale

Questo spettacolo celeste ha affascinato l’umanità per secoli, ispirando leggende e credenze popolari. Nelle antiche culture nordiche, le aurore boreali erano viste come spiriti o messaggi divini. In ambito scientifico, continuano a essere studiate per comprendere meglio le dinamiche del Sole e del campo magnetico terrestre.

Come prepararsi per ammirarla

Per assistere all’aurora boreale, è essenziale trovare un luogo lontano dalle luci artificiali, preferibilmente in una notte limpida e fredda. Strumenti come app dedicate e previsioni geomagnetiche possono aiutare a pianificare l’osservazione, aumentando le probabilità di ammirare questo straordinario fenomeno.