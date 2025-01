Auto sulla folla a New Orleans, almeno 10 morti e 35 feriti. "Il killer è morto, voleva fare un massacro"

Almeno dieci persone sono morte e altre 35 sono rimaste ferite dopo che un pickup ha investito la folla in Bourbon Street, nel quartiere francese di New Orleans. Il killer è morto in seguito a una sparatoria con gli agenti di polizia: lo riferisce il New York Times citando due funzionari delle forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni l'auto ha investito la gente a Bourbon Street a velocità elevata, prima che il conducente, a quanto affermano testimoni sul posto, scendesse e iniziasse a sparare con un'arma. La polizia ha poi risposto al fuoco. Un portavoce della polizia di New Orleans ha detto alla Cbs News che "non si conosce il numero dei feriti, ma sono stati segnalati dei decessi". Il capo della polizia Anne Kirkpatrick ha dichiarato che si è trattato di 'un atto di terrorismo'. L'agente speciale dell'Fbi Althea Duncan, che sovrintende le indagini sull'attacco di New Orleans, ha contraddetto in conferenza stampa la sindaca della città affermando che "questo non è un evento terroristico". Duncan ha riferito che sono stati trovati "ordigni esplosivi improvvisati" e che si sta lavorando per scoprire se siano "utilizzabili".

L'attacco è indagato come sospetto atto di terrorismo, sebbene un funzionario dell'Fbi abbia affermato in una conferenza stampa che non è stato un evento terroristico. Lo riferisce il New York Times citando due fonti delle forze dell'ordine.

L'uomo correva ad alta velocità ed era fortemente intenzionato a causare una carneficina, secondo quanto riferito dalle autorità in una conferenza stampa. L'attentatore ha anche sparato sulla polizia e ha ferito due agenti. "L'8° distretto sta lavorando a un incidente di massa che coinvolge un veicolo che ha investito una grande folla tra Canal e Bourbon Street. Ci sono 30 feriti trasportati dal Noems (New Orleans Emergency Medical Services) e 10 morti. I partner della sicurezza pubblica stanno intervenendo sulla scena. Seguiranno gli aggiornamenti man mano che verranno ricevuti", si legge in un comunicato dell'agenzia ufficiale di preparazione alle catastrofi della città, Nola Ready. Agenti dell'Fbi sono arrivati a New Orleans, sul luogo dell'attacco, secondo quanto riporta un giornalista dell'emittente tv statunitense Wcax