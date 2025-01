Divisi tra paura e speranza: buon 2025 a tutti

L’anno che sta per finire sale nell’aria come il fumo delle macerie che bruciano, a Gaza, a Beirut, a Kiev. Piove nelle gocce delle “bombe d’acqua” che si alternano alla siccità sconvolgendo i campi, allagando le città. Ha il suono delle mitragliette dei “ribelli” che sparano in aria per festeggiare mentre entrano a Damasco. Ha il lamento d’agnello dei bambini delle tendopoli, dei bambini avvolti in cenci che seguono carovane di disperati attraverso i deserti e poi sul deserto del mare, nei barconi. Ha il boato della folla che applaude e urla un nome: potrebbe essere «Trump», «Milei», «Putin», «Orban». Uomini “forti” a cui si chiede di comandare, di zittire i dubbi e le domande, di non perdere tempo coi lacci e lacciuoli, coi sistemi di sicurezza delle democrazie. Che richiedono tempo e fatica, e non sono certezze ma riconquiste quotidiane. Chiudiamo questo 2024 esattamente come lo avevamo aperto: con molte paure e speranze sempre più provate, con le guerre che s’allargano in rivoli, il clima impazzito che ci spaventa persino più dell’economia, una litigiosità diffusa che pervade le comunità immateriali in cui viviamo un po’ tutti, credendoci liberi di discutere e invece mossi ad arte da algoritmi attentamente calcolati da oscure AI.