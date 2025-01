Dormiva custodendo... la cocaina: trovate 60 dosi sotto il cuscino. Domiciliari per un 19

Teneva sotto il cuscino 60 dosi di cocaina. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 19enne, già noto alle forze dell'Ordine, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati legati agli stupefacenti, è stato controllato venerdì mattina dai carabinieri della Sezione Radiomobile che, insospettiti dal suo atteggiamento inquieto, lo hanno sottoposto a perquisizione personale e domiciliare rinvenendo e sequestrando nella sua camera da letto circa 20 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. La sostanza stupefacente e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi erano sotto il suo cuscino in camera da letto. Dalla vendita al dettaglio il 19enne avrebbe ricavato circa di duemila euro.