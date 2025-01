Accoltellata la vicina perché il cane abbaia troppo, arrestato per tentato omicidio a Torino

Il cane della vicina per lui abbaiava troppo e l’ennesima lite, nata sempre per lo stesso motivo, questa volta si è trasformata in un tentato omicidio. Un uomo di 72 anni è stato arrestato a Torino per aver accoltellato al collo una donna di 63 anni, riducendola in gravi condizioni. In manette è finito Salvatore Diprima, secondo il racconto di alcuni testimoni, non nuovo a sfuriate per il rumore che faceva il cane.

L’aggressione è avvenuta il giorno di Capodanno, intorno alle 18.30, in mezzo alla strada, in corso Maroncelli, all’altezza del numero civico 32, quartiere Mirafiori, alla periferia sud della città. La donna, quando è stata aggredita, stava passeggiando con il suo cane, in compagnia di un amico. Solitamente lei si sedeva sulle panchine proprio di fronte al palazzo dove abita Diprima, non lontano da via Nizza. I due si conoscevano, visto che vivono nella stessa zona, a pochi metri l’uno dall’altro, ma soprattutto perché, secondo le testimonianze raccolte dalla polizia, altre volte avevano litigato: il 72enne sosteneva che il cane abbaiasse troppo e quindi gli dava fastidio.