Droga: pusher nasconde 20mila euro nei pannolini della nipotina, denunciato

I finanzieri del Comando provinciale di Pordenone hanno denunciato uno spacciatore albanese, privo di permesso di soggiorno, sequestrandogli 10 grammi di cocaina e quasi 22.000 euro in contanti.

Nell’ambito dei normali controlli, le fiamme gialle del Nucleo di Polizia economico finanziaria hanno fermato e controllato l’auto condotta dall’uomo trovando - dietro una bocchetta dell’aria - un porta sorpresa di quelli usati da una nota marca di ovetti di cioccolata, con all’interno 7 dosi di cocaina.

Evidenti gli indici di spaccio, confermati dal possesso di oltre 2.000 euro in banconote di piccolo taglio: nella successiva perquisizione dell’appartamento del pusher, in provincia di Treviso, i finanzieri - aiutati da una unità cinofila trevigiana - hanno scoperto, avvolti in 4 pannolini per bambini, gettati, assieme a quelli usati dalla nipotina, nel cestino del bagno, 19.850 euro.

Droga e denaro sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato alla procura di Pordenone per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e spaccio di sostanze stupefacenti.