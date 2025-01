La morte di Ramy, in un video l'inseguimento e l'impatto tra gazzella e scooter. Le frasi dei carabinieri: "Chiudilo che cade"

Immagini e frasi choc trasmesse in tv, e l’incidente avvenuto il 24 novembre scorso al quartiere Corvetto di Milano, costato la vita al 19enne egiziano Ramy Elgaml, torna a far discutere. Tanto che i legali dei familiari della vittima parlano ora di «omicidio volontario».

Nelle immagini riprese da un’auto dei carabinieri, agli atti degli inquirenti e trasmesse questa sera da Tg3 e TgLa7, si vede un primo impatto tra la gazzella dei militari e lo scooter sul quale ci sono due ragazzi: Ramy e il conducente Fares Bouzidi, 22enne tunisino. Dopo questo primo impatto, il mezzo a due ruote non cade. E nel servizio tv si sentono, in successione, diverse frasi choc dei carabinieri. Una prima («vaff... non è caduto»), pronunciata dopo lo speronamento. Una seconda frase simile, nel corso dell’inseguimento: «Chiudilo, chiudilo... no, mer... non è caduto». Infine la terza frase, alla fine della corsa tra le strade del centro di Milano, quando sembra effettivamente esserci un ulteriore contatto, come testimoniano le immagini riprese questa volta da una telecamera del Comune. I due ragazzi perdono il controllo del mezzo e a quel punto i carabinieri avvertono via radio che i due «sono caduti», in via Quaranta. E un loro collega risponde, sempre via radio, «bene».