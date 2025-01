Autista difende una ragazza molestata sul bus a Palermo, picchiato

Un autista dell’Amat, azienda partecipata che gestisce il trasporto urbano a Palermo, è finito in ospedale per aver difeso una ragazza molestata sull'autobus da un passeggero. L’autista del mezzo pubblico in piazza Indipedenza è stata picchiato da un uomo che poi sarebbe fuggito in direzione di via Colonna Rotta.

Il passeggero molestatore ha spaccato un labbro, un lieve trauma cranico giudicato guaribile in 6 giorni e gli occhiali. Le indagini sono condotte dalla polizia chiamati dalla ragazza molestata.