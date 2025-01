Il giallo sul cadavere trovato nel deposito di una cartiera: Artan Kaja è stato ucciso

Artan Kaja, il 52enne trovato senza vita in un deposito di una cartiera a Capannori (Lucca) martedì sera, è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco. E’ quanto emerso oggi: i carabinieri hanno sottoposto a fermo un uomo. Inizialmente, da fonti dei soccorritori, per il decesso dell’uomo era stata avvalorata l’ipotesi di un incidente sul lavoro dovuto forse a una caduta dall’alto, poi ieri da fonti investigative quello di una morte per un malore.