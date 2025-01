Uccise la sorella Nunziatina perché tradiva il marito, confermato l'ergastolo al boss Alessandro Alleruzzo

Per l'omicidio della sorella, Alessandro Alleruzzo, 51 anni, era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare eseguita dai militari dell’Arma il 4 giugno del 2021. Ad alcuni compagni di prigione, quando era detenuto, aveva confidato che aveva sparato due colpi di pistola in testa a 'Nunziatina' e di averne poi «trascinato il corpo e di averlo buttato in un pozzo" per «riscattare l’onore della famiglia».

A permettere di ricostruire dinamica e movente del 'cold case' mafioso sono state l’inchiesta della Dda di Catania e le indagini dei militari dell’Arma della compagnia di Paternò dopo le rivelazioni di tre collaboratori di giustizia.

Alessandro Alleruzzo è il figlio del defunto boss Giuseppe Alleruzzo che negli anni '70 e '80 guidava il gruppo di Paternò di Cosa nostra, al centro di sanguinose faide mafiose, legato alla 'famiglia' Santapaola di Catania. È anche cugino di Santo Alleruzzo, 68 anni, noto come 'la vipera', ritenuto il reggente del clan fino al suo ultimo arresto avvenuto nell’ambito dell’operazione «Sotto scacco» della Dda di Catania. Nell’ambito di guerre di mafia il boss Giuseppe Alleruzzo subì l’assassinio della moglie e del figlio e per questo decise di collaborare con la giustizia.